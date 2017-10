Mes principaux conseils pour le eCommerçant

Lorsque l’on prend la fiche descriptive officielle du produit fournie par la marque c’est une bonne chose mais pas suffisant si vous voulez vous démarquer. Un design unique sera aussi votre force! Les grosses compagnies marchandes en France utilisent déjà le cloud pour afficher plus rapidement leurs photos… Nous n’en sommes pas tous rendus là.

Imaginez votre boutique en ligne sans image et sans couleur afin que toute votre concentration se porte uniquement sur le texte, en noir et blanc. C’est de cette facon que Google le voit. Au contraire, le visiteur de votre site sera d’abord attiré par les images alors il est évident qu’il ne faut négliger ni l’un ni l’autre de ces deux aspects. Vous comprenez alors l’importance de bien taguer vos images en choisissant bien vos mots-clés et de vous différencier par vos textes.

J’ai eu a travailler sur 3 boutiques en ligne bien différentes et j’en retire une liste très simple mais essentielle à prendre en considération lorsque l’on se lance dans la mise en place d’un site de vente par internet ou à réviser quand on est déjà eCommerçant.

Dites-vous que vous avez 10 secondes max, souvent moins, pour capter l’attention des visiteurs de votre site. C’est très court alors, d’après moi, la réussite d’une bonne boutique en ligne commence avant tout par ses quelques points… (J’en ai oublié? La section des commentaires est là pour ça!)

Le site marchand en général

Rendre bien visible un numéro de téléphone et les autres moyens pour vous contacter

Bien mettre en évidence les frais de port et les délais de livraison

Avoir un bon moteur de recherche qui propose les résultats au fur et à mesure de la frappe (ex : Terroirs Québec)

Envisager un menu à facette permet d’effectuer une recherche de produit en fonction de multiples critères (sélectionnez une marque + un rabais + une catégorie + une couleur + une taille et le résultat vous affichera exactement ce que vous cherchez, ex : La Dernière Chasse)

Permettre la commande rapide sans inscription et proposer des options de fidélisation pour les inscrits

Varier ses options de paiement (VISA, Intérac, Paypal) et surveiller périodiquement son fournisseur de service afin de voir si la concurrence ne peut vous offrir un meilleur tarif (ne pas oublier l’importance de la page de paiement pour minimiser les abandons)

Avoir un panier récapitulatif clair et proposer des produits relatifs

Expliquez clairement votre politique sur les retours (quel délai, remboursement ou crédit, qui paye le transport?)

Un site bilingue (ex : Altitude-sports) permet évidemment d’élargir sa clientèle mais attention de bien indiquer qu’il s’agit d’une boutique du Canada

La page produit

Avoir un titre unique par page pour le référencement

Ne pas négliger l’importance de la qualité et grandeur des photos de produits

Mettre le plus d’information possible sur le produit sans trop surcharger la page

Penser ses pages produits avec de bons mots-clés dans les descriptions pour optimiser le référencement

Permettre aux clients et les encourager à poster un avis sur les produits

À ne pas oublier

Mettre en place un système de suivi analytique

Offrir un blogue permet d’informer et de socialiser avec ses clients potentiels ou déjà acquis

Envoyer des info-lettres périodiquement avec animation commerciale par le rabais

Vérifier les prix et produits de la concurrence

Votre eCommerce commence à bien rouler

Réfléchissez s’il ne pourrait pas être plus rentable d’externaliser la logistique (emballage, expédition, … ex en Amérique du Nord : LS Distribution)

Utilisez Google Adwords (surveillez certains sites offrent 50$ pour les nouveaux et n’hésitez pas à consulter des spécialistes comme Adrien O’Leary si vous avez du budget, il saura certainement vous lancer dans le droit chemin!)

Testez les comparateurs de produits/prix québécois/canadiens (ex : Shopbot, ShopToIt, …) qui vous permettront d’augmenter votre présence sur la toile!

RedFlagDeals est à considérer également lorsque vous avez de bons rabais!

Consultez des spécialistes en commerce électronique (comme Cédric Fontaine) pour obtenir des réponses en fonction de vos besoins précis!

Échanger eCommerce

Je vous invite à rejoindre le groupe de LaCliQ sur Facebook, où j’ai beaucoup appris et aussi où beaucoup d’échanges ont lieux sur le sujet du commerce électronique.

