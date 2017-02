Prochain rendez-vous musiQCamp le 26 mars – Nouveau lieu à Montréal

Dans la série musiQCamp, je vous invite le dernier jeudi de mars 2015.

Vous avez dit musiQCamp?

Cet événement à lieu le dernier jeudi de chaque mois à Montréal en soirée pour passer un bon moment entre passionnés après le boulot. Nous sélectionnons à l’avance une personne qui deviendra l’animateur de la soirée. Parfois, les personnes présentes à la soirée trouve ça tellement convivial qu’elles proposent un sujet qu’elles traiteront à une prochaine date.

Quoi de neuf?

Le mois dernier, je vous annoncais que nous avions décidé d’agrandir l’équipe. Et bien c’est chose faite, Je suis heureuse d’accueillir Valérie et Séverine toutes deux de réelles passionnées. Leurs premiers articles seront prochainement publiés sur le blogue musiQCnumériQC.

Si vous aussi vous avez des choses à dire sur l’industrie musicale à l’ère numérique avec les préoccupations québécoises, ou vous aimeriez aider sur les conférences et même proposer des idées, voici les nôtres… Partageons-les ensemble!

Le sujet de la soirée de mars?

Une suite parfaite après la soirée de février sur le métier de relationniste de presse : Journalisme musical : comment attirer l’attention dans un contexte en mouvance?

La précarité du journalisme musical, dans un contexte de virage numérique, n’a pas facilité la tâche des artistes. Comment aller chercher l’attention quand on est un artiste méconnu/ indépendant? Comment se présenter aux médias et surtout, lesquels approcher? Quelles sont les gaffes à éviter? Quelle est la nouvelle réalité des journalistes? Quels sont les liens/ différences entre blogues musicaux, webzines et médias traditionnels?

Mélissa Pelletier, éditrice en chef divertissement du Huffington Post Québec, fondatrice et directrice du webzine Les Méconnus et auteure de la série « Dans les coulisses de la musique indépendante » sur Baron Magazine (lire l’entrevue réalisée par Melissa dans cette chronique), répondra à toutes ces questions lors de cette soirée.

Changement de lieu

Je remercie sincèrement Izabel Beaubien de J’imagine Consultants grâce à qui les musiQCamp ont pu avoir lieu ces derniers mois dans ses magnifiques locaux (voir la belle photo plus haut!). Malheureusement, ceux-ci devenaient trop petits suite au succès des soirées, nous commencions à manquer de place.

Nous avons eu la chance de rencontrer Annie de l’organisation à but non lucratif GamePlay Space, qui offre un espace pour co-travailler et partager. C’est dans ses locaux entièrement rénovés cette année à la place des arts qu’auront lieu les prochains musiQCamp :

1435 St-Alexandre, suite 140, Montreal, (Québec) H3A2G4

Inscription jeudi 26 mars 2015

Les places ne sont plus limitées!!! Nous vous attendons nombreux à 18h… Cependant, c’est plus sympa de s’inscrire soit sur Evenbrite, soit sur Facebook pour l’organisation, ça aide.

Rester informé(e)

Pour être informé(e) des prochains sujets, rejoignez le groupe Facebook musiQCnumériQC et la Page musiQCamp.

