Projets Kickstarter locaux à soutenir en mai 2015

Voici deux projets montréalais à soutenir sur Kickstarter :

Le premier que je souhaite vous présenter est le projet de livre de mon cher ami photographe François Nadeau. Ce grand amoureux de la nature s’en va en chine pour photographier les plus belles places qui se présenteront sur son chemin dans ce pays aux milles contrastes, la Chine. Cette campagne se termine le 20 mai alors je compte sur vous pour ne pas hésiter à le financer les yeux fermés car le résultat ne peut être que magnifique. Vous avez ma parole là dessus! L’avantage avec un livre, c’est qu’on en profite à le découvrir et on peut ensuite l’offrir en cadeau… Plus d’info

Le second projet à soutenir est celui du GeekFest de Montréal. Je me suis proposée comme bénévole à la toute première édition il y a déjà de nombreuses années. Cette année, il aura lieu les 7 et 8 novembre au collège de Maisonneuve et cette campagne de financement se termine le 21 mai 2015.

Ces deux projets ont besoin de vous, ne laissez pas passer cette chance de participer à leur réalisation. C’est important

Édition samedi 9 mai :

Musicobio, plate-forme de mémoire musicale

Je viens de tomber sur un autre prochain sympa qui se termine bientôt, dans quelques heures. Il s’agit d’une idée originale de l’historienne Marie-Lyse Paquin :

La musique nous accompagne toute notre vie. Certaines mélodies activent nos cordes sensibles, d’autres s’inscrivent dans un moment de nos vies et nous y replongent dès les premières notes. Et si nous pouvions garder cette mémoire musicale et la partager comme des trames sonores de nos vies ? Mon père était un mélomane éclectique. Lorsque j’ai hérité de sa vaste collection de musique, j’aurais voulu savoir ce qu’il a vécu sur les chansons les plus mémorables de sa vie. Est-ce que les chansons d’Elvis lui rappelaient des moments de son adolescence comme le son de Duran Duran me ramène à 13 ans

Une chose dont je suis sure, c’est que ce projet n’atteindra pas le montant prévu initialement. Cependant s’il se réalise, j’espère qu’il saura trouver sa place sur internet, je le trouve plutôt intéressant.

Soutenons-le avant le 11 mai à 9h du mat!

