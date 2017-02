Projets Kickstarter locaux à soutenir en octobre 2015

Voici ma sélection de projets Montréalais à soutenir avant qu’il ne soit trop tard :





Le projet Aquadima

J’ai rencontré Rénald, le CEO d’Aquadima, il y a plusieurs années lorsqu’il me présentait son projet. Je pense écrire un article prochainement sur musiQCnumériQC alors je ne m’étale pas plus pour l’instant et vous laisse découvrir la vidéo :



Le projet LapPad

Combien de temps est-ce que je passe sur mon sofa avec mon laptop sur les genoux? Voici une planche très simple et qui semble bien pratique :



Le projet de Monika Cefis

Vous connaissez mon attirance pour le soutien des artistes locaux, voici une artistes à surveiller :



Le projet de The Bright Road

Le montant recherché est un peu ambitieux à mon avis mais ce qu’ils font semble plutôt sympa :



