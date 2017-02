Les capsules humoristiques de Croc Singe

Connaissez-vous Croc Singe? Moi non plus! Enfin, je ne connaissais pas avant d’aller au salon du disque et des arts underground de Montréal.

Il s’agit d’une petite équipe qui aime faire de l’impro-vidéo. Quelques capsules humoristiques sont disponibles actuellement sur leur chaine Youtube et j’ai évidemment choisi de vous présenter celle du magasin de Colin (oups, Collin : avec 2 L) puisque ça rejoint pas mal mon intérêt pour la musique!

