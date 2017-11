Projets Kickstarter gastronomie octobre 2017

Voici ma sélection de 2 projets de la catégorie Gastronomie à soutenir sur Kickstarter avant qu’il ne soit trop tard :





Le projet Yomee

Ce projet New Yorkais va vous permettre de faire vos yogourts frais et santé à la maison ultra simplement à l’aide de lait et d’une capsule dans une petite yogourtière au design Keurig. Très populaire, Yomee a déjà atteint plus de 4 fois le montant que la compagnie voulait aller chercher au départ. Pour soutenir ce projet, il ne reste plus que 4 jours!

Le projet The NutriScale Board

Ce projet Torontois, beaucoup moins populaire que le précédent présenté plus haut, est une balance de cuisine et une planche à découper tout-en-un! Ça vous permettra de préparer vos repas et en contrôler les portions en toute simplicité. Coupez, pesez et distribuez les aliments en utilisant un seul appareil (qui va au lave vaisselle. Bien qu’il reste un mois pour soutenir ce projet, seulement 2% des contributions ont été récoltés et il ne sera réalisé que si l’objectif de financement est atteint…

