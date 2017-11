Le musiQClab ex musiQCamp n’est plus – Le bilan

Il est temps pour moi de faire un bilan de ce beau projet d’ateliers-conférences dont je suis très fière et dont j’explique sa création dans ce billet. Notons qu’il s’agit d’un projet réalisé sans aucun aspect ou objectif financier à côté d’un emploi à temps plein.

musiQClab 2013 – 2016

J’ai commencé ce projet avec l’objectif de trouver les plates-formes ou startups musicales du Québec. Je suivais l’actualité de la musique et du numérique au Québec sur le web et invitais les personnes clés du domaine à venir partager leur projet ou passion dans une salle ou j’invitais gratuitement un public qui voulait se joindre à nous. Pendant plus de 3 ans, chaque mois nous pouvions découvrir un sujet présenté soit sous forme de conférence ou de lab en fonction du choix de l’invité. L’événement devenait ce que l’invité en faisait et ce que l’implication du public apportait!

Premier en son genre à Montréal, les défis que je m’étais fixés pour ce projet étaient les suivants :

Trouver une date récurrente facile à retenir où il n’y a pas trop d’événement.

Trouver une salle pouvant nous accueillir gratuitement de façon récurrente.

Trouver les animateurs de la soirée prêts à se déplacer et venir partager leur expérience et passion gratuitement.

Trouver le public pour ne pas avoir une salle vide.

Tenir le rythme!

musiQCamp 2013

La première année fut la plus belle… Je démarre le projet, seule, les idées de sujets fusent, je trouve une salle qui accueille l’événement et les personnes que je souhaite inviter répondent favorablement. Ce fut une réelle réussite et je rencontre des personnes incroyables dont certaines devenues des habituées!

Voici les sujets traités :

La découverte musicale à l’ère du numérique

Par Gabriel LESPERENCE

Branchez vos amplificateurs

Par Josée PLAMONDON

Les métadonnées musicales

Par Jean-Robert BISAILLON

Musiquer à l’heure du numérique

Par Alexandre ENKERLI

Donner pour mieux vendre

Par Guillaume DÉZIEL

Où en sommes-nous avec la musique en streaming au Québec?

Par Julie GODON

L’archivage de la musique au Québec?

Par Ariane GRUET-PELCHAT et ses invités de la BANQ, la Phonothèque, Archives de Montréal et du musée du Rock’n’roll.

Les nouvelles opportunités pour les musiciens à l’ère digitale

Par Lucas DURANT

Images, espace et algorithmie musicale

Par Félix LAMBERT

La plate-forme Deezer

Par Pauline MAHE

Et oui, nous avons fini l’année en beauté avec une employée de la plate-forme de streaming Deezer qui concurrence Spotify, rien de moins!

musiQCamp devient musiQClab en 2014

La deuxième année, ça se complique un peu. Il faut trouver une autre salle et gérer certains problèmes associés au lieu tout en commençant à se rendre compte que l’on a pas mal épuisé son carnet de contacts. Une chance, certains habitués décident de m’aider dans l’aventure afin d’arriver à continuer à offrir ce rendez-vous mensuel. Et ce sont encore de bons échanges qui ont eu lieu sur les sujets suivants :

Promotion de la musique électronique

Par Aurélie PONTON

Pretty Lights, l’utilisation des Bundles sur BitTorrent

Par Danilo DANTAS et Marc-André LAPORTE

Des outils numériques québécois pour la relève

Par Simon GAUTHIER

La guerre du son, explications et perspectives d’avenir

Par Jean-Philippe VILLEMURE

La présence web des musiciens : meilleures pratiques

Par David DUFRESNE et Dave COOL

La découverte musicale : une nouvelle approche

Par Marianne LORTHIOIS et Kevin GRANGER

Questions-réponses des auteurs et compositeurs du Québec

Par Martine GROULX

Quand le Show devient Business

Par Yzabel BEAUBIEN

Comment marier les technologies et le live?

Par Frédéric ROY-HALL

Le home studio remplace-t-il (ou pas) les studios d’enregistrement?

Par Etienne TREMBLAY

La découverte musicale grâce à la publication d’agenda de concerts

Par Misagh SHAKERI

Le socio-financement culturel

Par Izabel BEAUBIEN, Domlebo et Marc-Antoine Larche

musiQClab 2015

La troisième année, on décide d’essayer d’agrandir l’équipe organisationnelle. On se met donc à la recherche de bénévoles, rude épreuve car je suis déjà en train de me demander si je veux continuer! Mais l’équipe qui m’avait rejointe a réussi à me motiver une année de plus! Voici les sujets qui en ressortaient :

Les différents aspects économiques des services de streaming

Par Julie BENOIT

Qu’est-ce qu’une relationniste de presse?

Par Marie-Ève LAMOUR

Journalisme musical : comment attirer l’attention dans un contexte en mouvance?

Par Mélissa Pelletier

Votre musique est-elle bonne pour la publicité?

Par Philippe-Aubert Messier

Où en sommes-nous avec les droits d’auteur?

Par Yanik Hardy

Prototype des écouteurs sans fil nouvelle génération

par la startup Phazon

Marketing et relation de presse

Par Simon Fauteux

MusiQClab exploratoire de services et stratégies marketing web

Par Sébastien Perron

L’écoute musicale d’hier à aujourd’hui

Par André Mondoux

Comment le musicien prend sa carrière en main

Par Debbie Tebbs, Rookie Rook, Julien Manaud, John Weisz le tout animé par Fred Poulin

musiQClab 2016

La quatrième et dernière année a été la plus difficile pour moi. Plus capable de réfléchir ou de bloguer, je n’étais plus là physiquement voir même mentalement. Des problèmes familiaux ne m’ont pas permis de vivre pleinement l’expérience musiQClab dont les rênes étaient tenues par ma fabuleuse équipe. C’est cette principale raison qui a entrainé la diminution du rythme puis le fin du projet. Pourtant, les sujets étaient une fois de plus hyper inspirants :

Tag ta musique

Par Jean-Robert Bisaillon

Où acheter et vendre de la musique

Par Patrice Caron

Musique de pub, placement synchro 101

Par Guillaume Déziel

Think Thank : Le remix 2.0

Par Guillaume Déziel

Distribution de musique en ligne : La solution Fe3back

Par Manu Pitois

Comprendre la répartition des revenus musicaux

Par Jacynthe Plamondon-Émond

Conclusion

Mon but était d’aider les artistes dans leurs démarches numériques en proposant un événement simple de partage et de convivialité qui permet également le réseautage. Je pense avoir atteint mon objectif mais je me suis vite rendu compte qu’il était très difficile de convaincre les québécois de venir s’enrichir d’informations en soirée! Le plaisir des artistes est de créer et faire de la musique, pas forcément en faire la promo. Quoi qu’il en soit, ces événements resteront gravés dans ma mémoire à jamais!

Et jamais, non, jamais je n’aurais cru que ce projet durerait si longtemps. Ce fut une expérience enrichissante qui m’a permis de grandir et de rencontrer des gens extraordinaires du milieu musical.

Je remercie tous ceux qui m’ont accompagnée dans cette belle aventure et qui ont permis l’utilisation de ces lieux incroyables grâce à qui l’événement a pu exister :

La Maison Notman,

L’INIS,

Salle Jean-Claude Hébert de Cinéphonie Productions,

Izabel Beaubien chez J’imagine Consultants,

Espace Ludique / GamePlay Space,

SOCAN,

Le Conseil des arts de Montréal

