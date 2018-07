Musique et lecture – Partage de mes dÃ©couvertes #1

Internet est une mine sans fond de belles découvertes. À fouiner un peu partout, on découvre de jolies choses mais la vie que l’on mène fait en sorte que l’on ne s’y attarde pas assez puisque constamment sollicité par les réseaux sociaux et multiples courriels, on passe à autre chose. À travers ça, je tente tant bien que mal à m’attarder sur quelques trouvailles afin de les partager sur mes blogues (oui j’en ai plusieurs, moi même je m’éparpille!). Voici en résumé mes 4 derniers coups de coeur!

Chaine Youtube : Une chanson, l’addition!

Tous les liens dans mon billet sur Zik’n’Blog

Livre : 5 ans de métro

Premier chapitre disponible sur Zik’n’Blog

Podcast : Tom Tom Girl de Cheek Magazine

Plus d’info sur l’interviewée dans mon billet sur Zik’n’Blog

L’artiste : Elvin Road

Plus d’info dans mon billet sur Zik’n’Blog

Articles similaires

Musique