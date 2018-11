Hordes – un jeu de survie en ligne en temps réel

Hordes est un jeu en ligne de survie multijoueur en temps réel dans un monde hostile peuplé de zombies ou la seule issue est la mort! Il a été créé par la société Motion Twin qui a débuté après une période de bêta-test pour finalement sortir officiellement le 15 juillet 2008. Au début décembre 2008, le jeu a connu de gros problèmes de serveurs, appelés dorénavant l’Armageddon de Hordes, au cours desquels toutes les villes ont été anéanties (une distinction pour tous les joueurs ayant été Témoin de l’Armageddon dont je fais partie a été créée). Comme vous pouvez le voir, 10 ans plus tard, je vous parle encore de ce jeu toujours fonctionnel!

Déroulement du jeu

Une fois inscrit sur le site, vous pouvez jouer gratuitement comme citoyens ou payer un abonnement pour devenir un héros avec un métier et obtenir différentes capacités que je vous laisse découvrir. Tout commence lorsque vous arrivez dans une ville avec 39 autres citoyens avec qui vous pourrez faire connaissance sur un forum privé. Le but commun est de survivre le plus longtemps possible en bâtissant une ville à l’aide de défenses. Pour cela, il faudra aller dans le désert peuplé de zombies pour chercher des ressources et les ramener en ville. Il est aussi possible de camper en dehors de la ville afin de dénicher des objets plus importants…

Vous disposez de 6 PA (points d’action) par jour que vous pouvez utiliser de différentes façons soit en explorant l’outre monde dans le désert soit en restant en ville en travaillant dans des chantiers. Vous pourrez gagner des PA supplémentaire en consommant une fois par jour de l’eau à chercher dans un puit ou si vous trouvez de la nourriture. De jour en jour, les zombies gagneront du terrain et finiront par vous avoir car chaque nuit, à précisément minuit (en France), une horde de zombies tente d’entrer dans la ville. À ce moment, le site de hordes n’est plus accessible pendant environ une demie-heure. Après ça, une nouvelle journée commence avec vos nouveaux PA de la journée!

Types de joueurs

Comme dans la vrai vie, on rencontre deux types de joueurs : les gentils qui vont s’entraider en communauté et ceux que je considère de méchants à la docteur House!

Il y a deux types de méchants :

Le « pourrisseur/chasseur de picto » basé sur du pillage suivi du suicide. Celui-ci peut être sanctionné par les administrateurs mais ils existent et doivent être dénoncés.

Le « saboteur discret » qui peut ruiner une ville en pillant la banque sans se suicider pour être le dernier survivant et choper la MU. Lui doit se faire très discret car la ville a les moyens de le sanctionner dès qu’il est repéré.

Ce jeu possède un ÉNORME potentiel car notre durée de vie dépend de la façon dont on joue en groupe et surtout sur qui l’on tombe pour jouer avec nous.

Aide et conseils pour Hordes!

Ceux pour qui c’est leur première ville ou si certains ont besoin de se faire rafraîchir la mémoire sur certains points voici quelques trucs qui peuvent aider quand on (re)commence…

Je vous propose de commencer par la lecture d’un rappel à l’ordre qui est un message officiel des administrateurs

1. Choisis ton camps

Soit tu es celui qui choisit de s’entraider en communauté, soit tu es le joueur solo. Si tu es chasseur de picto, j’espère que tu vas tout de même choisir le camp des gentils!

2. Le forum n’est pas une option

Avant tout, Hordes est un jeu que je considère de survie communautaire. Votre avis compte et le forum a son importance. Si vous n’êtes pas bavard et que vous n’avez rien à dire, ok mais consultez-le au quotidien! Il arrive qu’il y ait plusieurs leaders avec des opinions différentes. Si vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un sur le forum, lancez un débat avec civilité!

3. Vote pour l’évolution du jour

Le vote pour l’évolution du jour se fait LE SOIR selon les besoins de la ville avant l’attaque. Mieux vaut ne pas voter que de faire un mauvais choix au début du jour. Le forum indiquera le meilleur choix!

4. Tous les PA pour la ville

Rendez-vous compte que certaines actions sont très mal vues. Dans les débuts du jeu avec les vieilles villes, les taudis utilisaient des ressources. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Cela donne 40% de défense qu’il apporte pour la ville. Alors un taudis utilise de précieux PA mais le faire ou non, ça se discute sur le forum!

5. L’eau est précieuse

Je vous conseille de prendre votre ration quotidienne au puit mais de ne boire qu’un jour sur deux si vous ne sortez pas en expédition dans l’Outre-Monde. Déposez alors votre ration en banque. Une méthode sur le non rationnement est possible mais plus compliqué quand on débute!

6. Ouvriers ou Aventuriers

Vous êtes plutôt le genre d’ouvrier qui reste en ville pour construire des protections ou l’aventureux qui sort de la ville pour rapporter du matériel? Il est possible d’alterner et de faire les deux afin d’utiliser son jour de soif pour sortir et aller plus loin dans l’Outre-Monde.

7. Les ressources sont indispensables

Les ouvriers devraient privilégier la FAO (Fouille Automatique Ouvrière) qui consiste à rester si possible dehors la journée à une case de la ville afin de fouiller les zones même épuisées. Cela nous coute 2PA mais des morceaux de bois et autres débris métalliques sont toujours nécessaires vu qu’ils apparaissent à l’infini.

8. Ouvriers intelligents

Il est important de se consulter dans le forum avant de construire. Les habitués savent dans quel ordre construire les défenses en fonction de ce que l’on a en banque ou de ce qui est plus facile à dénicher!

9. Expéditeurs avec une carte à jour

Lorsque vous sortez dans l’Outre-Monde, utilisez et mettez à jour la carte BBH. Pour activer les sites externes comme BBH, vous devez au préalable aller sur la page de votre âme, onglet réglages et cochez la case « Autoriser les applications externes » (à faire juste la première fois). Il existe aussi l’extension pour votre navigateur Die2nite enhancer, un petit script à installer qui permet d’actualiser BBH facilement en ajoutant a votre interface un simple bouton. ajoute aussi pas mal de petites améliorations et des options graphiques

10. Aventureux avec esprit d’équipe

Les premiers jours, vous pourrez sortir seul mais cela reste très risqué de rencontrer des indésirables. Il est donc fortement conseillé de sortir accompagné pour ne pas se faire coincer par les zombies de plus en plus nombreux!

11. Contre les zombies tu ne lutteras pas

Si vous vous retrouvez bloqués par des zombies dans l’outre monde NE LUTTEZ JAMAIS ! Demandez de l’aide sur le forum pour que d’autres joueurs viennent vous débloquer, mettez vous en attente d’escorte et attendez. Se blesser utilise des ressources précieuses et n’aide pas la communauté

12. On attend la ruine avant d’ouvrir les plans

Dans la ruine on trouve des plans qui sont prédéterminés à la création de la ville. Pour éviter de revenir d’une expé ruine et se rendre compte que le plan qu’on a rapporté est un double on n’ouvre pas les plans avant d’avoir vidé la ruine.

Exception : les plans verts peuvent directement être ouvert que ce soit trouvé dehors, par pouvoir architecte, en campant sur un bâtiments ou par l’archirectoire.

13. La banque n’est PAS un self service

Pour le bien de la communauté, mettons en banque tout ce que l’on trouve dans l’Outre-Monde même si on pense que cela peut nous servir plus tard. Garder des objets importants chez soi peut nous attirer des plaintes! On ne touche pas aux drogues, alcools et produits pharmaceutiques en particuliers. Ceux-ci sont réservés aux expéditions organisées a plus de trois joueurs. De plus on a besoins d’un stéroïde et d’une vodka pour construire l’architectoire, bâtiment important. L’esprit d’équipe nous mènera plus loin qu’en solo, c’est garantie dans Hordes!

14. Ne PAS assembler d’objets n’importe comment

Que ce soit un caddie, un calibrateur ou une tronçonneuse, on ne monte pas d’objet sans l’avis général en posant la question sur le forum (et attendre au minimum 12h que les autres citoyens vous répondent). Monter un objet utilise souvent des ressources rares et importantes comme la poignée de vis et écrous. Un héros fera de bonnes drogues avec les produits pharmaceutiques le temps venu! Certains objets qui attribuent des pictos pourront se jouer aux dés sur le forum entre les citoyens de la ville.

15. La très chère SCIE

Lorsqu’on a trouvé la scie, pensez à la prendre avant de faire des transfos à l’atelier ça réduit leur cout de 1pa (sans oublier de la remettre en banque après utilisation, bien sur).

16. La guitare se joue LE SOIR

Cet objet donne des PA gratuits aux habitants en ville et on ne peut en jouer qu’une fois par jour. Pour que le plus de monde en profite on en joue le soir aux alentours de 21h pas avant.

17. À quoi servent les objets

Si vous vous posez des questions sur un objet, vous pouvez toujours allez voir le wiki du jeu Twinpédia (ou ici).

18. Camping

Pour les adeptes du camping, voici un Simulateur de camping

19. Pas sûr de la légitimité d’un citoyen

Lorsque vous avez un doute, des outils comme MWL ou HLL vous permettront de savoir à qui vous avez a faire puisque ces deux sites gardent en mémoire les plaintes contre les joueurs et les recommandations.

20. RIP

Quand quelqu’un meurt en ville, il faut le sortir dans l’Outre-Monde.

Lexique pour Hordes

Les termes BBH, CAV, CDV, PRAF ou RDH sont du chinois pour vous ? Vous pouvez utiliser le traducteur en ligne Argotien vous donnera la traduction claire des abréviations hordiennes. Sinon, voici le mien!

Traducteur d’abréviations Hordes

– Permet à des collègues de vous emmener avec eux en expédition pour augmenter son PdC– Pouvoirs spéciaux réservés aux héros– s’obtient en achetant un abonnement de 6 mois de mode héros, permet d’utiliser à 3 reprises par partie un flash permettant de fuir les zombies (chances de rater): Bouffe – Donnant 6 ou 7 PA– Site externe qui vous permet de visualiser les ressources situés dans l’outre monde si tout le monde la met à jour– Le O remplace le E pour BAO s’obtient lors que l’on combine 1 Sac plastique et 1 Ration d’eau– Item donnant un Plan de chantier (très rare) à l’ouverture– Bâtiment du chantier qui permet d’échanger les citoyens dont on veut se débarrasser contre un peu de défense– Arme ressemblant à une machette– Événement communautaire qui consiste en un affrontement entre chaque classe de métier– Item servant de repas qui transforme un simple citoyen en Goule– Regroupement de joueurs qui peuvent arriver ensemble dans une ville– Tant que vous n’avez pas utilisé de drogue, vous bénéficiez d’un bonus de Point de contrôle de 1 point– Projet Insensé et chantier qui donne le plus d’eau– Lance pile capable de recycler les piles– Permet de donner à un habitant de la ville un de ses jours héros– Alcool à consommer avec modération– Longue expédition généralement à plusieurs allant vers des bâtiments situés à 18 km ou plus de la ville– Désigne les sorties dans l’outre monde– Rester sur une case de l’outremonde après avoir cliqué sur la case fouille– Les ouvriers sortent à une case de la ville pour fouiller– Chantier et Projet Insensé donnant le plus de défense– Chantier pouvant être amélioré grâce aux votes des citoyens– Joueur à moitié zombie, une goule résiste aux infection, à la soif, elle peut entrer et sortir de la ville sans notification dans le grand registre. Toutefois, une goule ne survit qu’en mangeant de la viande humaine, elle peut en trouver en tant qu’objet ou directement dans le ventre de ces voisins, chaque citoyen dévoré rapporte systématiquement un jour héros.– Recommandé pour ne pas se perdreSe réincarner dans une villeLe Grand Déménagement – Un projet insensé du chantier– Transforme les piles en projectiles perforants contre les zombies– Objet encombrant que l’on transforme à l’atelier pour obtenir table, chaise…– Regroupement de plusieurs coalitions dans la même ville dans un but commun– Aussi appelés Médocs’ – Drogue aux effets aléatoires dangereux à utiliser– Société qui développe hordes– Dernier à mourir dans une ville– À mettre en banque– Tout est réuni pour que la ville puisse se classer– Points qui permettent d’avancer dans l’outre monde ou de travailler à l’atelier– Moment juste après l’attaque des zombies (0h30/1h du matin)– Propre au Héros Technicien, ce sont des points d’action qui peuvent uniquement servir aux chantiers, ils sont dépensés en priorité par rapport aux PA, mais vous devez avoir minimum 1 PA pour les utiliser.– Total des “Forces humaines” face aux “Forces Zombies”– Donné à tous les anciens joueurs, permet de fuir une fois les zombies avec un faible risque de se faire blesser– Chantiers de grande envergure débloqués par les FondationsDistinction– Un vibromasseur– s’assemblent pour faire des drogues– Concerne les bâtiments– Case de l’outre monde– Morts vivants– Ressources rares– 1 des 4 pouvoirs dont dispose les héros « Vous retournez en ville où que vous soyez ». Ne fonctionne que jusqu’à 11 km de distance– Villes avec une petite carte– Ville avec une grande carte: Bâtiments de l’outre monde permettant de pénétrer rapidement à l’intérieur (de manière chronométrée) pour chercher des objets– Désigne un Lance-Pile Mark II ou un Dévastator– Ajoute une cinquième action héroïque Second souffle permettant une régénération des 6 PA de base– Ressource rare– Pour détecter les zombies: État qui modifie toutes vos paroles sur les forum et message privés. Vous avez 0 PDC– 1 des 4 pouvoirs dont dispose les héros « Tue 2 zombies à mains nues »: Ville ne contenant aucune coalition– Permet de survivre une nuit de plus contre la soif, l’infection, et l’addiction– Dans l’outre-monde, zone où l’on y trouvera plus que des ressources de base

