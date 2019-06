L’entrepreneuriat chez les jeunes – Ma nouvelle passion!

Il arrive des choses dans la vie qui font réfléchir… En 2016, j’écrivais que je voulais ralentir la cadence pour mieux vivre. Quelque part, je voulais changer quelque chose mais je l’avoue, le changement, ce n’est pas mon fort. Il m’a donc fallu prendre mon courage à deux mains pour relever ce défit. Du coup, quelques temps après, j’ai délaissé le commerce électronique en quittant mon bel emploi chez Altitude-Sports et lorsque Cédric a décidé de vendre la compagnie Terroirs Québec ainsi que la boutique en ligne O Gourmet. Mais il fallait alors être prête à abandonner un salaire convenable pour l’inconnu. Ma plus grande crainte!

Le hasard m’a conduit vers la philanthropie lorsque j’ai rejoins mon nouvel emploi pour revenir à la base de ce que je faisais avant : l’administration, la comptabilité et les sites web. Et hop, magie, c’est ce que l’OBNL JA Québec a proposé de m’offrir. Or, quand tu sais que tu toucheras moins que ce que l’assurance emploi te donnerait, t’y réfléchis à deux fois. Devais-je laisser passer cette opportunité? La mission de cet organisme avait l’air vraiment sympa, j’ai décidé de tenter l’expérience…

Qu’est-ce que JA Québec

C’est un organisme à but non lucratif mondial. Présent dans 116 pays, je suis réellement déçue de ne pas l’avoir connu en France lorsque j’étais à l’école. Cette expérience m’aurait appris tellement de chose plus tôt…

L’équipe du bureau à Montréal

L’équipe sur le terrain à Montréal

Grâce à une belle équipe au bureau, au soutien de son réseau de partenaires et de magnifiques bénévoles issus du milieu des affaires, on joue un rôle essentiel pour assurer une meilleure relève entrepreneuriale au Québec. Bref, on se sent utile avec une si belle mission. Et comment fait-on? Tout simplement en offrant aux jeunes du primaire et du secondaire, directement dans leur salle de classe, des programmes pertinents d’initiation aux affaires et de littératie financière. À l’aide de jeux ludiques et d’applications multimédias, qui de mieux que des passionnés du milieu pour venir dans ta classe pour te parler de ces sujets? Et bien oui, pourquoi ne pas valoriser, plus tôt que tard, l’entrepreneuriat, la préparation au marché du travail et la réussite scolaire?

Les entreprises étudiantes

Il y a un programme que j’affectionne tout particulièrement : Les entreprises étudiantes. Ce programme offre aux jeunes des secondaires 4 et 5 (de 15 à 17 ans en moyenne), en parascolaire, la possibilité de créer leur propre entreprise. Ils sont accompagnés par des conseillers d’affaires pendant environ 6 mois, pour toutes les étapes de création et de gestion de leur entreprise (plan d’affaires, finances, ressources humaines, production, marketing, concours de logo, vidéoclip, vente, etc.), jusqu’à sa liquidation. Je me suis personnellement impliquée dans ce programme puisque je l’ai intégré dans une nouvelle école proche de chez moi sur la rive sud de Montréal, à La Magdeleine.

Quelles ont été les démarches pour moi dans ce projet EE?

Contacter l’école pour proposer le projet et avoir accès à des salles de classes le mercredi soir de 18h30 à 21h30

Faire connaitre le programme aux élèves de l’école (un grand merci à Maude pour ton aide là dessus!!)

Trouver des conseillers d’affaires prêts à s’engager pendant 6 mois bénévolement

Contacter les jeunes dont la liste m’a été fournie par Maude

Êtres présente à l’école tous les mercredis soirs pour chapeauter le tout

Objectifs :

Former 2 ou 3 entreprises étudiantes d’une moyenne de 10 à 15 jeunes par équipe

Avoir 2 bénévoles par équipe

Une équipe gagne au moins un concours

Résultat de ces démarches :

Sur une trentaine de jeunes ayant montrés un intérêt, 12 se sont présentés à la première séance en octobre 2018

6 bénévoles se sont présentés à la première séances

Un article dans le journal local Le Reflet

Un passage des jeunes en direct à la TV Rive Sud

Bilan :

Le programme s’est terminé avec 3 jeunes (mais quelles jeunes!!!)

J’ai eu la chance de rencontrer des bénévoles incroyables (Merci Lydia, Mathieu, Marc Antoine, Justin, Éric et Denis)

L’équipe Zekö a gagné le concours local OSEntreprendre pour la création de son sac à collation réutilisable

L’équipe a également été dans le top 3 du concours de logo, de cartes d’affaires, de site internet, et la présidente a été dans les 5 finalistes des meilleurs présidents du programme

Une expérience exceptionnelle que j’ai hâte de renouveler à la rentrée!

Erika, Éloïse et Mégane

Malgré quelques soucis dus aux conditions d’une équipe peu nombreuse pour ce nouveau centre, j’espère sincèrement avoir apporté quelque chose de positif à ces jeunes et qu’elles ne retiendront pas seulement le négatif de l’expérience!

Sacs à collation créés par l’équipe Zekö

Si vous aussi, vous aimeriez vivre une expérience extraordinaire en accompagnant des jeunes dans la création d’une entreprise, rien de plus simple. Chaque semaine, vous recevrez des consignes pour guider les jeunes. Vous n’aurez qu’à être disponible le mardi ou mercredi soir d’octobre à avril à Montréal, rive nord, rive sud ou Québec, …



J’ai besoin de vous, les jeunes ont besoin de vous pour agrandir leur vision!

Plus d’info ici…

