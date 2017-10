Les boutiques en ligne du Canada

Dernière mise à jour le 11 février 2017



Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire l’exercice de lister des sites de eCommerce au Québec, voire au Canada.

On a l’impression de pouvoir les compter sur les doigts mais quand on s’y intéresse un peu finalement on se rend compte qu’il y a beaucoup de site au Canada pour magasiner en ligne!

Mon mari Cédric Fontaine, spécialiste en commerce électronique, a monté un regroupement il y a quelques temps : LaCliQ, où des échanges ont lieux sur Facebook (il s’agit d’un groupe privé alors si vous êtes propriétaire d’un cyber-commerce et souhaitez y participer, contactez-moi!). C’est très intéressant et j’y ai découvert beaucoup de cyber commerçants très sympathiques et des spécialistes eCommerce passionnés!

Je vous propose actuellement une liste de 303 boutiques en ligne (19 ont été déplacées à la fin pour cause de fermeture), qui dit mieux? Vous trouvez cette liste intéressante? Tombez sur une boutique fermée? Dites-le dans les commentaires et aidez-moi à faire grandir cette liste ou à me faire découvrir d’autres boutiques en ligne, je la mettrais fréquemment à jour au fur et à mesure de mes découvertes.

N’hésitez pas à me contacter pour me faire découvrir d’autres boutiques en ligne

Alimentation

Aliments Bio

Passion Bio (Livraison gratuite à partir de 60$)

Avril

Mon Épicier Bio : Viandes et poissons

Ferme et boucherie

Les Fermes Lufa (Panier hebdo)

Biobic (Livraison dans certaines régions du Québec)

Gourmandises

Café, Thé et Tisane

Livraison de restauration

Articles de plein air, vêtements urbains ou/et techniques

Articles de Sport et Loisir

Chasse et Pêche

Vêtements généralistes

T-shirt, tuque, casquette et +

Sous-Vêtement

Mode et Prêt à Porter

Articles bébés, enfants, maternité

Bottes et Chaussures

Musique, Vinyle, CD et Instrument

MP3 et abonnement streaming

Billetterie

Voyage

Accessoires Geek et Jeux/Jouets

Animaux

Objets personnalisés

Ordinateurs et électronique

Librairie, papeterie et impression

Cosmétique, soin et beauté

Horticulture et jardinerie

Lunettes et Lentilles

Bijoux et Montres

Articles pour la maison

Articles de cuisine et abonnement

Quincaillerie et bricolage

Cadeaux, gadgets, design et déco

Articles industriels pour le magasin ou la maison

Mobilier pour le bureau ou la maison

Produits éco-responsables

Automobiles et véhicules adaptés

Vêtement de travail, Uniformes et Produits Sanitaires

Cinq étoiles (livraison gratuite à partir de 350$)

Ivcom (livraison gratuite à partir de 250$)

Vente Privée et achats groupés

Produits Coquins

Archives : eCommerce fermé

Plutôt que de supprimer les boutiques listées dont je m’aperçois de leur fermeture entre-temps, les voici déplacées ici!



Pommaria.com

Genacol : Produits naturels

Motivo.ca : Gadgets

MarcheTransatlantiqueSelection.com est maintenant Qualigourmet

Mode-Jewels.com : Bijoux

IDDKO.com : Articles de déco

claradeparis.com : Mode

La boite à saveur.com : Livraison alimentaire dans la région de Montréal

Zik.ca : Abonnement streaming

Chocolat Espress : Valrhona

Pommaria : Produits cosmetiques

Société Orignal : Produits fins gastronomiques

Francomarket.com : Produits français et belge

Leyeti.ca : Vêtement de plein air

ZetiBoutik : Produits biologiques, écologiques et éthiques

Ensemblier : Vêtements

Tagada : Panier d’épicerie

Montréal Frais (anciennement Liliki) : livraison Montréal et environ

Sowee : Vêtement pour hommes Boxers, cravates, foulards

CadoSphère : Boutique de cadeaux

Crédits

En faisant mes recherches de sites de boutiques en ligne, je suis tombée sur certaines ressources intéressantes :

Merci à Robothumb et Apercite pour la génération des Screenshots!

