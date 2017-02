Déjeuner Conférence Prestashop le 28 janvier 7h45

Ceux qui s’intéressent au eCommerce, et plus particulièrement à PrestaShop, devraient s’inscrire au déjeuner conférence gratuit de Cédric Fontaine qui se déroulera le 28 janvier 2015 à partir de 7h45 dans le Vieux Longueuil (au 209 rue Guillaume).

Cette conférence vous permettra d’en apprendre plus sur le moyen de débuter son commerce en ligne, elle traitera des nouveautés de la version 1.6 de Prestashop, précisera certaines limitations encore existantes pour le marché du Québec et de trucs et astuces pour gagner du temps.

Vous hésitez à vous lancer dans le commerce électronique? Faites le saut sans hésitation guidé par ce spécialiste, c’est le meilleur moyen de bien commencer l’année! Cependant, il vous faudra réserver votre place rapidement en contactant Cédric car elles sont limitées et il n’y en aura pas pour tout le monde.

