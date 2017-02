Prochain musiQCamp le 26 février à 18h

Dans la série musiQCamp, je vous invite le dernier jeudi de février.

Vous avez dit musiQCamp?

Cet événement à lieu le dernier jeudi de chaque mois à Montréal en soirée pour passer un bon moment entre passionnés après le boulot. Nous sélectionnons à l’avance une personne qui deviendra l’animateur de la soirée. Parfois, les personnes présentes à la soirée trouve ça tellement convivial qu’elles proposent un sujet qu’elles traiteront à une prochaine date.

L’équipe s’agrandit?

Ce projet bénévole nous tient tellement à coeur que nous avons décidé d’agrandir l’équipe. Pour faire quoi? Tout d’abord rejoindre une équipe de passionnés pour écrire sur l’industrie musicale à l’ère numérique avec les préoccupations québécoises, aider sur les conférences et bien plus!

Le sujet de février?

La relation de presse. Un métier méconnu et pourtant essentiel au sein de l’équipe d’un artiste. À une époque ou l’offre dépasse largement la demande, se démarquer en tant qu’artiste de la relève n’est pas chose facile. Il est donc primordial d’avoir une bonne stratégie de communication et de savoir se vendre aux acteurs importants du milieu et au public.

Passionnée de musique et de communications, Marie-Ève Lamour fait d’une pierre deux coups et fonde Avenue 66 en 2014. Relations de presse, rédaction, traduction, organisation d’évènements et consultation en gestion de projets font partie des services offerts par l’entreprise. Elle vous donnera les outils qu’il vous faut afin de vous démarquer et d’atteindre l’étape suivante dans la réalisation de votre projet musical.

Inscription pour jeudi 26 février 2015

Les places de cet événement à contribution libre étant limitées, il est fortement conseillé de s’inscrire au plus vite soit sur Evenbrite, soit sur Facebook.

Pour être informé des prochains sujets, rejoignez le groupe Facebook musiQCnumériQC.

