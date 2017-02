Semaine de la musique pour enfants

Cette année, pourquoi ne pas initier vos enfants à la musique lors de la semaine de relâche? Pour ma part, ce n’est pas possible puisque je travaille alors si vous le pouvez, faites-le à ma place! Du 28 février au 8 mars, une foule d’activités dont la majorité sont offertes gratuitement à Montréal et en périphérie pour réchauffer le coeur des familles grâce à JMC (Jeunesse Musicale Canada).

En assistant aux ateliers musicaux amusants, créatifs et aux concerts, vous découvrirez la musique de manière ludique et théâtrale. Vous pourrez par exemple apprendre à fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux recyclés. La trompette est un instrument bien connu de tous, mais les enfants connaissent-ils le rôle de son embouchure? Et celui de la tuyauterie? Voici l’occasion idéale pour répondre à ces questions, en fabriquant une trompette de carnaval festive et unique! Il sera aussi possible d’expérimenter la percussion corporelle et les formules rythmiques avec l’atelier « Musique au corps ».

Cette belle illustration de cet article réalisée par Lorraine Beaudoin est l’affiche du concert théâtral Les puces de Stradivarius donnant lieu à des solos, duos et trios à cordes d’une grande vivacité, ainsi qu’à la découverte des merveilles de l’art du luthier. Le tout dans une époque où les fourberies des jeux masqués côtoient avec bonheur le raffinement de la grande musique.

Le luthier italien Antonio Stradivari, surnommé Stradivarius, est un génie de la fabrication des violons et des violoncelles. Mais quel est donc le secret de la confection de ses instruments de musique exceptionnels? C’est précisément ce que veut découvrir le luthier Niccolo Amati, son plus féroce concurrent. Profitant du carnaval qui bat son plein à Crémone, Amati envoie des musiciens espions dans l’atelier du prodige, afin de tester les nouveaux modèles tant admirés. Mais le fameux secret se cache peut-être…dans le travail acharné de Stradivarius pour protéger ses créations contre les voraces petites puces à bois qui infestent son atelier!

Alors, intéressant ou pas? Je vous ai convaincu, n’est-ce pas? Allez-vite choisir et vous inscrire aux ateliers ou/et aux concerts!

