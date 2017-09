Résonance : festival de la création radio – podcast

On dira ce que l’on voudra mais c’est quand même cool ce que propose Magnéto. Malgré le fait qu’on se rappelle qu’ils avaient attiré l’attention sur eux à cause d’une erreur de jeunesse, ils ont tout de même récolté 15 605 $ sur la plateforme de sociofinancement Indigogo et décrocher une bourse de 90 000 $ du Conseil des arts!

Voici la vidéo qui a attiré les foudres sur la communauté des podcasteurs québécois qui leur ont appris qu’ils n’étaient pas seuls et encore moins les premiers :



Mais alors Magnéto, organisateur de Résonance, c’est quoi?

Ils s’agit d’une OSBL fondée en 2016 par Marie-Laurence Rancourt, Zoé Gagnon-Paquin et Antonin Wyss qui se consacrent à la création sonore d’auteur. C’est leur atout de dénicher les bons partenariats avec le milieu culturel québécois et ses productions indépendantes qui fait que Magnéto offre une belle vitrine à la culture d’ici et favorise l’adoption de la baladodiffusion (du podcast).

Première édition du festival Résonance

La première édition du festival Résonance se déroule les 18, 19 et 20 août 2017 à l’Esplanade (6750, avenue de l’Espanade, bureau 102, Montréal, Québec H2V 4M1) dans le quartier Mile-Ex de Montréal pour trois jours d’échanges, de découvertes et de formations pour les passionnés de la radio et de la balado. Il y aura 5 séances d’écoute, des documentaires, fictions, paysages sonores avec des oeuvres d’époque ainsi que la fine pointe de la création contemporaine ainsi que des ateliers jeunesse pour les 12 à 17 ans!

Entre deux séances d’écoute, des formations sur divers aspects de la création radio, des entretiens et des moments de réseautage permettent de s’initier à la création radio et réfléchir collectivement à son rôle dans l’espace public et culturel québécois.

Actuellement inscrites « complet », les différentes formations sur le podcasting vont permettre à un nouveau public de prendre part à ce merveilleux média de liberté de parole!

Voir la programmation complète du festival

