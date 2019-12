Une approche à la uber pour du ménage!

On voit de plus en plus se développer des idées utilisant le principe de Uber. Je suis tombée par hasard sur le projet Clean2go, une nouvelle approche de style UBER appliqué au domaine de l’entretien ménager domestique au Québec. Actuellement en sociofinancement sur LaRuche, Razmig Boussouyan, l’entrepreneur de Saint-laurent du concept Clean2Go a atteint un montant de financement de 4280$ sur les 10K demandé. Je trouve l’idée plutôt intéressante alors j’ai décidé de prendre un peu de temps pour vous la partager. Il reste 36 jours de campagne, rien n’est perdu!





Fonctionnement de Clean2Go

Le fonctionnement est simple, lorsque vous commandez un service de ménage à partir de votre cellulaire, les entreprises enregistrées recevront une notification. Elles seront classifiées dans l’ordre proportionnel aux évaluations qui en auront été faites par la clientèle. Pour effectuer le service, les entreprises admissibles devront posséder une équipe de 3 personnes au minimum, avoir au moins 3 années d’expérience, avoir déposé la vérification de leurs antécédents judiciaires, avoir leurs propres assurances, équipements, produits et des références. Ainsi, on se sent en sécurité!

Je ne sais pas si ce projet dépend du résultat de la campagne de sociofinancement mais les contreparties pour les personnes qui contribuent indique une date de février 2020. Si on regarde à quoi servira l’argent de la campagne, on dirait que l’application est pas mal déjà prête… Je me pose juste une petite question : le nom à consonance anglophone du projet va-t-il fonctionner avec la loi 101 du Québec qui demande du français?

Le but ultime de Clean2Go est d’être l’application par excellence dans le domaine du nettoyage et de faire rayonner l’entreprenariat québécois à travers le monde. Donc une ambition de ne pas s’arrêter au Québec apparemment!

Avis d’un tel service sur demande

À travers les commentaires que j’ai pu lire, Maude aimerait bien trouver un service d’entretien ménager sur demande :

Je sais que ce n’est pas évident pour les personnes et les compagnies de pouvoir offrir un tel service car elles doivent compter sur un horaire stable… pour obtenir un service de qualité, il faut pouvoir compter sur une personne de confiance. Fiable. Honnête… Laisser entrer une personne inconnue, jamais la même… Il faut donc obtenir certaines garanties sur les utilisateurs qui offrent leur service. Maude

Gisèle, quant à elle, est contre un tel service :

Je ne comprends pas que Uber peut si facilement entrer dans la vie des gens quand on connait leur fonctionnement..Je crois qu’une bonne femme de ménage s’obtient par des références de gens satisfaits. Gisèle

Et Andrée ne laisserait pas n’importe qui entrer chez elle quand elle est absente. Ce qu’elle peut faire avec une compagnie fiable.

Pub

Articles similaires

Featured, sociofinancement