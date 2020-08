Bon plan OBNL – Collecte de fonds sans frais bancaire!

Lorsqu’un donateur fait l’action de donner en ligne à un organisme, il ne pense pas forcément qu’une partie de cet argent s’en va dans les poches de la banque pour couvrir les frais transactionnels. Pour d’autres qui le savent justement, c’est un frein pour effectuer un paiement en ligne. Aujourd’hui, les donateurs peuvent apprécier de savoir que, lorsqu’ils font un don, 100 % de celui-ci va réellement à l’organisation qui a opté d’utiliser Simplyk. Seulement s’ils le souhaitent, c’est clairement indiqué qu’ils peuvent faire une contribution à Simplyk pour leur permettre d’offrir ce service. C’est volontaire alors si le donateur est financièrement serré, il peut ne rien donner…

Intéressant, n’est-ce pas?

J’ai testé Simplyk pour toi et j’ai décidé de te partager mon expérience! Mais avant cela, commençons par faire le tour des plateformes qui existent…

Les meilleures plateformes de dons en ligne au Canada

Le blogue de Simplyk propose un tableau comparatif très intéressant que je vous reproduis ici (cliquez sur l’image pour l’agrandir) :

Comparatif réalisé par Simplyk

Quand je suis arrivée chez JA Québec en 2017, PayPal avait été choisi comme moyen technique pour récupérer les dons sur le site internet. Nous l’avons utilisé pendant un an pour finalement me rendre compte qu’il avait été ouvert sans préciser que nous étions un organisme sans but lucratif donc avec des frais de 2,9 % + 0,30 $ CAD par transaction (c’était même peut être plus à l’époque, je suis plus sure!). Ben oui, il y a un tarif spécial pour les OSBL mais je ne le savais pas encore…

Finalement, nous voulions lancer une campagne de don avec formulaire un peu plus poussé… J’ai donc testé CanaDon, une plateforme avec des services assez complets mais qui coûte entre 4 et 5% par don tout de même. J’ai aussi assisté à une présentation de Prodon car, on s’informait aussi à l’ajout d’une base de données pour nos contacts mais ça coûte vraiment cher comme solution! Nous avons jonglé un certain temps avec CanaDon pour la collecte de fonds et PayPal pour la vente de billets pour nos événements. Je considérais aussi l’utilisation d’Eventbrite jusqu’à ma découverte de Simplyk qui m’a fait oublier toutes ces solutions!

Le test de Simplyk

Je ne te cacherais pas qu’au début, avant de connaitre François, j’avais du mal à croire ce qu’il m’annonçait : une plateforme de collecte de dons sans aucun frais. Et il me répétait mais si…

Simplyk est la première plateforme de collecte de fonds pour OBNL 100% gratuite au Québec.



Tous les organismes méritent les meilleures technologies de paiement. C’est pourquoi Simplyk ne charge rien, pas même de frais bancaires. François de Kerret, co-fondateur de Simplyk

Je me suis dis : où est l’arnaque? C’est impossible d’offrir un tel service puisque les frais, la banque leur charge quoi qu’il arrive… De plus, un nom de domaine en .io? On parle d’argent, ça me semble louche tout ça! J’ai donc fait mes recherches, j’ai compris que Simplyk rentre dans ses frais grâce aux contributions volontaires (ancien terme : « pourboire » que j’avais dit ne pas aimer et qui a été changé! On se sent à l’écoute!!!) des donateurs. J’ai vu qu’un tel service semblait exister en France (helloasso.com), je me suis finalement lancée dans l’aventure Simplyk et je ne le regrette vraiment pas, je te le conseille aussi vivement !

Depuis, j’ai l’appel de certains organismes qui voient que nous utilisons leurs services et qui me demandent notre avis. Je réponds sans hésiter que la mise en place a été très simple et rapide et qu’ils devraient vite faire le switch pour sauver énormément de frais comme nous.

Si jamais tu décides d’ouvrir un compte pour ton organisme, clique ici afin de montrer à Simplyk que JA Québec est ton référent! Je ne te le cache pas, ça pourrait m’apporter un don pour mon OBNL parce que oui, ils sont comme ça chez Simplyk : ils te font sauver des frais bancaires et ils te récompenses lorsque tu leur apportes de nouveaux organismes qui utilisent leur service!

Des questions à Simplyk

J’ai posé quelques questions à l’équipe que je vous partage ici avec les réponses!

Thibaut, Myriam, Sam, Vincent et François

Bonjour François, alors je te connais toi mais qui d’autre travaille pour Simplyk?

Les fondateurs sont Thibaut Jaurou et moi, François de Kerret 🙂

Parmi l’équipe, il y a aussi Myriam, Sam, Vincent, présents sur la photo et six autres membres à Montréal et à Paris !

Je suis certaine que je ne connais qu’une toute petite partie de ce que tu proposes. Peux-tu m’expliquer les différents volets de Simplyk?

La mission de Simplyk est d’aider les organismes à changer le monde. On offre des outils gratuits pour permettre aux OBNLs de maximiser leurs ressources financières et humaines. On offre la possibilité aux organismes de lancer des campagnes de dons en ligne, des billetteries pour des événements de levée de fonds, des campagnes type peer-to-peer, de recevoir des adhésions en ligne et on permet de recruter des bénévoles.

Tout comme toi, j’ai quitté la France pour le Québec. Tu disais qu’en arrivant, tu trouvais difficile de savoir comment trouver l’organisme qui te correspondait pour faire du bénévolat. Est-ce qu’aujourd’hui Simplyk change la donne?

Ce n’est pas parfait mais on participe au à l’élan de faciliter le bénévolat ! Il suffit maintenant d’aller en ligne et on peut voir près de chez soi les organismes qui ont besoin d’aide. En fait on a diminué les barrières qui font qu’une personne se se décourage à faire du bénévolat

Simplyk offre t’il une plateforme pour les bénévoles un peu à la jebenevole.ca?

Exactement, plutôt ciblé sur les habitudes web des jeunes, donc avec une expérience utilisateur plus simple.

Aujourd’hui beaucoup d’entreprises ont leur propre plateforme pour offrir du bénévolat à leurs employés. Je crois que Desjardins a choisi la plateforme de Simplyk. Est-ce qu’il y a d’autres compagnies d’envergure ont fait de même?

Oui on travaille en effet avec desjardins et on est en train de mettre cela en place avec une autre grande entreprise. C’est une plate-forme pour les grandes entreprises pour encourager leurs employés à faire du bénévolat ! Un peu comme la carte individuelle mais avec plus de contrôle pour les entreprises.

Un des principaux problèmes récurrents des organismes, c’est la gestion de ses membres qui ne sont pas forcément des bénévoles. Est-ce que Simplyk a prévu un outil de gestion qui permettrait aux organismes d’avoir une base de données à la « Yopla » (bottin, fiche membre, …)

En fait la billetterie est déjà utilisée par plein d’organismes pour les adhésions. On va sortir les fiches de membres à l’Automne.

J’écoute beaucoup de podcasts et quel plaisir de t’avoir entendu avec Thibaut dans le premier épisode de FILantropio! Pour les curieux qui voudraient écouter ce balado :



Your browser does not support the audio element.

En fait je crois qu’elle était avec Simplyk pour une campagne pour l’organisme avec lequel elle travaillait !

Lors de ce balado, vous parliez de 2000 organismes. Aujourd’hui je vois que vous êtes rendus à 4000… Vous avez donc doublé le chiffre en peu de temps, que se passe-t-il?

C’est principalement le bouche à oreille qui fait qu’on se fait connaître par de nouveaux organismes 🙂

Les organismes sont nos meilleurs ambassadeurs.

Dans le balado, j’ai appris que Simplyk avait un bassin de 30 000 bénévoles. Y a t’il un moyen pour les organismes de contacter ces bénévoles via Simplyk?

Pas pour le moment ! Vous devez mettre des annonces et attendre que des bénévoles vous contactent.

Simplyk est à l’écoute de ses utilisateurs. Tu m’as par exemple invité a un brainsorm avec d’autres organismes afin de discuter des améliorations possibles que tu pourrais apporter à ce que tu as mis en place. C’est une belle preuve de solidarité! Quels sont les prochains projets?

Justement la version 2 de Simplyk sort fin Juillet ! On va faire appel à des organismes pour tester d’ici là 🙂 Est-ce que ça t’intéresse ?

Quelle bonne nouvelle, bien sûr que ça m’intéresse!!!

Avec Thibaut, vous avez tous les deux participé à l’émission dans l’oeil du dragon. Peux-tu me parler de cette expérience?

Pour être totalement transparent, c’était super drôle à faire, mais pas nécessairement utile car la visibilité est à très court terme. Finalement on a plus d’impact en améliorant nos outils car ça va faire beaucoup de bouche à oreille !

Cela nous a tout de même permis de rencontrer des conseillers experts en philanthropie qui n’auraient pas entendu parler de Simplyk sans ça.

C’est assez fou de se dire qu’un passage à la TV avec un si beau projet n’ai pas eu d’impact plus fort. Dommage… Quoi d’autres à m’apprendre avant de finir cette entrevue?

Notre vision : Aider tous les organismes à changer le monde ! C’est ça qui nous anime à progresser chaque jour. On veut que les organismes aient plus de ressources.

Merci beaucoup pour ton temps, François. J’ai hâte de tester la nouvelle version de la plateforme. Et merci pour tout ce que tu fais pour rendre le monde meilleur!



J’aimerais à présent me tourner vers Vincent… Alors dis-moi, être responsable organismes et philanthropie chez Simplik, ça consiste en quoi ? Comment cela occupe tes journées ?

Il y a une panoplie de choses à faire, l’idée principale étant de répandre la bonne nouvelle. 😊 Une partie consiste donc à faire connaître Simplyk à tous les organismes au Canada ! On est bien content de pouvoir leur apprendre qu’une solution gratuite existe et qu’elle est bien simple à mettre en place. Une autre partie consiste à répandre les meilleurs pratiques. Ça peut être les meilleurs pratiques de la plateforme de Simplyk. Mais c’est aussi les meilleurs pratiques du financement.

Comment fais-tu pour connaitre ces meilleures pratiques?

Je suis chanceux de pouvoir discuter avec des dizaines d’organismes à chaque semaine, donc ça donne une vision un peu plus globale de tout ce qui se fait et de toutes les idées que les organismes ont pour leur levée de fonds. On essaie donc de toujours partager les bonnes idées. D’ailleurs je ne sais pas si tu l’as vu passer, mais on a un blog avec plusieurs articles intéressants. Le voici : https://www.blog.simplyk.io/fr/

Oui, j’avais déjà repéré le blogue grâce aux belles infolettres qui nous sont envoyées qui m’ont aussi permis de découvrir les webinaires super intéressants comme celui-ci qui m’avait tout particulièrement marqué :

Et plus concrètement en plus de faire connaitre Simplyk, quelles sont tes autres responsabilités?

Comme tu l’écrivais plus haut, on essaie d’être très à l’écoute des organismes, parce qu’après tout le produit est pour eux. Alors une partie de la responsabilité c’est de prendre tous les commentaires que j’entends et d’en discuter avec l’équipe pour voir ce qui peut être améliorer sur la plateforme. Encore une fois, on discute avec plein d’organismes, alors on a plein de bonnes idées qui nous viennent de ceux-ci.

Merci beaucoup Vincent! Nous n’avions pas encore eu la chance de communiquer ensemble, c’est un plaisir d’avoir changé ce manque!

Vincent, qui a rejoint Simplyk récemment, a le même poste que Myriam, présente quant à elle depuis plus longtemps… Myriam, est-ce que Vincent t’aide beaucoup auprès des organismes?

Définitivement! Et de plusieurs manières. Quand je suis arrivée à Simplyk en tant que première employée, les processus pour rejoindre les organismes étaient encore à solidifier. Ça été tout un travail de tester et de structurer notre manière de faire, et de nous assurer que les prochains employés puissent apprendre facilement, pour rapidement contribuer à leur tour. Vincent a d’abord rejoint l’équipe en tant que stagiaire, et aidait beaucoup au niveau marketing et image de Simplyk. Mais Vincent est un bon vivant et il est super drôle, ce qui amène une dose de légèreté au quotidien, malgré la montagne de travail qui peut parfois paraître intimidante. Même s’il est arrivé un peu plus tard que moi, aujourd’hui il n’y a pas de différences entre nos positions.

Je suis curieuse de savoir comment l’équipe travaille ensemble? Peux-tu nous en dire plus?

En effet Vincent et moi avons le même poste, tout comme Simon et Sam – deux personnes aussi passionnées que nous, qui ont rejoint Simplyk récemment. Vincent l’a super bien dit : notre rôle est de partager la bonne nouvelle, soit qu’il existe un moyen pour les organismes de toucher 100% des dons qui leur sont fait en ligne, tout en bénéficiant d’outils technologiques puissants et d’un support illimité pour s’assurer de maximiser leurs ressources au quotidien. Vincent, Sam et Simon amènent de nouvelles perspectives pour observer des défis complexes et trouver des solutions à ceux-ci. Ça contribue à créer un esprit d’équipe solide, où tout le monde s’entraide. Chaque organisme a ses propres défis, et en étant plusieurs responsables organismes et philanthropie, notre bagage de connaissances s’accroît beaucoup plus rapidement, ce qui nous permet d’aider de multiplier le nombre d’organismes que nous pouvons aider en apportant des solutions originales (surtout durant covid!!).

Un bon travail d’équipe en soit!

La mission est d’aider 20M d’organismes à changer le monde – et ça, ça commence avec une équipe bienveillante, mais aussi avec un bon humour pour rendre la route agréable. On est d’ailleurs en recrutement! N’hésite pas de passer le mot si tu connais des personnes qui recherchent de nouveaux défis et aimeraient rejoindre une start-up montréalaise dynamique, en pleine croissance et qui a le coeur à la bonne place 🙂

Ben voilà le mot est passé! Merci Myriam!

Je vais continuer à apporter mes suggestions d’idées! Longue vie à Simplyk et bon développement avec plein de nouveaux projets pour le bien de tous.

